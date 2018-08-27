Читательница TagilCity.ru помогла полиции Нижнего Тагила найти мошенниц

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Нижнего Тагила с помощью TagilCity.ru помогла полиции найти мошенниц, которые расплачивались в магазине чужой банковской картой.
Сюжеты: Нижний Тагил
В середине июля 2018 года три девушки расплатились в магазине чужой банковской картой. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Нижнего Тагила увидела в интернете фотографии разыскиваемых мошенниц и узнала одну из них. После чего девушка обратилась в редакцию TagilCity.ru и сообщила информацию, где их найти. Благодаря этому сообщению полиции удалось задержать преступниц.
За это 27 августа от имени начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника Ибрагима Абдулкадырова тагильчанке, которая пожелала остаться неизвестной, и главному редактору информационного агентства TagilCity.ru Александре Логиновой были вручены благодарственные письма за помощь в содействии органам правопорядка в раскрытии преступления.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей