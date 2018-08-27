Читательница TagilCity.ru помогла полиции Нижнего Тагила найти мошенниц

В середине июля 2018 года три девушки расплатились в магазине чужой банковской картой. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Жительница Нижнего Тагила увидела в интернете фотографии разыскиваемых мошенниц и узнала одну из них. После чего девушка обратилась в редакцию TagilCity.ru и сообщила информацию, где их найти. Благодаря этому сообщению полиции удалось задержать преступниц.