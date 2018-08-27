Глава Хакасии Зимин спел дуэтом с народным артистом РФ Малининым

Как сообщает издание АИС, артист выступал в дуэте с необычным напарников, а именно с главой республики Хакасия Виктором Зиминым. Мужчины исполнили вместе известную песню «Берега». О своем сценическом выступлении в социальных сетях рассказал сам Виктор Зимин. В публикации глава региона отметил, что ему удалось сорвать овации черногорцев. Кроме того он добавил, что выступать перед жителями города было для него большой честью.