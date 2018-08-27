Глава Хакасии Зимин спел дуэтом с народным артистом РФ Малининым
Сегодня, 14:24Общество
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Черногорск отметил два традиционных праздника – День города и День шахтера. Городская администрация подготовила для жителей особый подарок – в этот день для них выступил народный артист России Александр Малинин.
Глава Хакасии Зимин спел дуэтом с народным артистом РФ МалининымВидео
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Как сообщает издание АИС, артист выступал в дуэте с необычным напарников, а именно с главой республики Хакасия Виктором Зиминым. Мужчины исполнили вместе известную песню «Берега». О своем сценическом выступлении в социальных сетях рассказал сам Виктор Зимин. В публикации глава региона отметил, что ему удалось сорвать овации черногорцев. Кроме того он добавил, что выступать перед жителями города было для него большой честью.
Завершилось торжество красочным салютом в центре Черногорска.
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