Горячая вода будет отключена на Северном поселке в Нижнем Тагиле с 3 по 5 сентября
Сегодня, 12:40Общество
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В период с 3 по 5 сентября на Северном поселке в Нижнем Тагиле будет отключена горячая вода.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отключение горячей воду на Северном поселке произойдет в связи с проведением АО «ХЗ «Планта» совместно с ООО «Райкомхоз-теплосети» гидравлических испытаний системы теплоснабжения после окончания ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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