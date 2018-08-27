Хатико из Нижнего Тагила: пес ждал свою 79-летнюю хозяйку на ЖД станции

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79-летней женщине, ехавшей на поезде из Нижнего Тагила, стало плохо и она была госпитализирована. Ее собака Амур остался ждать свою хозяйку на ЖД станции.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Вперед»
Пожилая женщина из Нижнего Тагила со своим питомцем – псом по кличке Амур, направлялась на поезде в родной город. Однако на станции Балезино 79-летней пассажирке стало плохо, и её срочно доставили в больницу. Пес же остался возле железнодорожной станции ждать хозяйку.
Он выл, плакал, не знал, что делать. Кстати, все документы на него и билет были в порядке,рассказали очевидцы.
На пса, который выл возле вокзала, обратили внимание местные жители.
Через некоторое время животное приютила у себя местная зоозащитница, она отыскала хозяйку собаки в больнице и съездила проведать ее вместе с верным псом.
В настоящий момент соседи и знакомые бабушки из Нижнего Тагила собирают средства, чтобы перевезти ее вместе с собакой на машине в родной город.
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