Хатико из Нижнего Тагила: пес ждал свою 79-летнюю хозяйку на ЖД станции

Пожилая женщина из Нижнего Тагила со своим питомцем – псом по кличке Амур, направлялась на поезде в родной город. Однако на станции Балезино 79-летней пассажирке стало плохо, и её срочно доставили в больницу. Пес же остался возле железнодорожной станции ждать хозяйку.

Он выл, плакал, не знал, что делать. Кстати, все документы на него и билет были в порядке,рассказали очевидцы.

На пса, который выл возле вокзала, обратили внимание местные жители.

Через некоторое время животное приютила у себя местная зоозащитница, она отыскала хозяйку собаки в больнице и съездила проведать ее вместе с верным псом.