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Хатико из Нижнего Тагила: пес ждал свою 79-летнюю хозяйку на ЖД станции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хатико из Нижнего Тагила: пес ждал свою 79-летнюю хозяйку на ЖД станции

Сегодня, 23:30Общество
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