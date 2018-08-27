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#домахорошо
«Куда идти детям?»: ангар для тренировок ДЮСШ закрывается в Горноуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Куда идти детям?»: ангар для тренировок ДЮСШ закрывается в Горноуральске

Сегодня, 11:10ОбществоЮлия Суворова
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