«Куда идти детям?»: ангар для тренировок ДЮСШ закрывается в Горноуральске

В редакцию TagilCity.ru обратились родители детей, которые посещали спортивные секции в Горноуральске в пригороде Нижнего Тагила. Занятия проходили в спортивном ангаре. Здание ветхое и его накануне решили закрыть контролирующие органы, в частности, комиссия по технике пожарной безопасности. Помещение, со слов жителей поселка, принадлежит спортивной школе. Контролем над помещением занималось МБУ ДО ДЮСШ ГГО, директором которого является Денис Ступкин.

Проблема давно назревала. Мы еще два года назад обращались в администрацию ГГО. Нам обещали что-то сделать. Ну, вот, сделали, просто закрыли. Никаких альтернатив нам не предложили. Где наши дети теперь должны заниматься?рассказала жительница пригорода.

В спортивном ангаре базировались несколько секций. Среди них: лапта, волейбол, футбол.

Районные мероприятия проходят в ангаре, условия, конечно, ужасные - бегут трубы, текут крыши, ангар находится в таком состоянии более 15 - 20 лет, но руководители, в подчинении которых находится спортучреждение, не выполняют свои обязанности. Хотя бы просто подремонтировать здание! Даже в таких условиях наши дети-спортсмены показывают высокие результаты. Пример, русская лапта! Дети неоднократно становились чемпионами. Юноши и девушки побеждали на уровнях российского турнира,говорит одна из мам.

Команда софтбола (девочки) защищала честь в спортакиаде учащихся России и приносила в копилку сборной области очки. Команда футболистов неоднократно побеждала в чемпионате города. Были призерами чемпионата Свердловской области и регулярно выступали в первенстве ребята из секции по баскетболу.

Сейчас, со слов родителей, дети тренируются на улице. Но вскоре похолодает и тренировки придется отменить.

В минувшие выходные для родителей тренеры спортивных секций организовали собрание на котором сообщили, что ангар закрывается.

Вчера было у нас собрание, тренер по футболу нас оповестил о проблеме, сказал, что в скором времени ангар закроют. Даже не оставят нам раздевалку, чтоб дети переоделись после тренировки, которая проходит на улице. До нас года два назад родители уже пытались до кого-нибудь достучаться. Писали письма в администрацию. Но, напрасно. Вчера приглашали на собрание директора этого ангара, хотели пообщаться. Но, увы, он не решился приехать,рассказывает женщина по имени Диана.

На родительском собрании жителями Горноуральска было принято решение отстаивать для своих детей право заниматься спортом.

Мы, родители детей, занимающихся спортом, и их тренеры - обычные жители Горноуральска. Мы хотим для наших детей только лучшего, чтобы они занимались спортом, к чему-то стремились в будущем,говорят родители.

Хотелось, чтобы наше руководство задумалось о будущем нашего посёлка и существовании детской спортивной школы!отмечает еще одна мама.

Родители опасаются, что теперь детям нечем будет заняться. Не все смогут перевести ребят в секции в Нижний Тагил. Дети после учебы будут предоставлены сами себе.

Что им делать теперь? Гулять? Сидеть за компьютером? Хотим обратить внимание, что ГГО является лидером по наркомании среди пригородных районов. Закрывая ангар, мы открываем путь к другому направлению!возмущаются родители.

Редакция TagilCity.ru решила обратиться за комментариями к директору спортшколы, а также в администрацию Горноуральска.

Данный ангар относится к ДЮСШ «Малахит», так что, лучше за комментариями вам обратиться к ним. К нам, в администрацию, никто не обращался,пояснила глава Горноуральска Анна Коренистова.

Директор МБУ ДО ДЮСШ ГГО Скупкин Денис в разговоре с редакцией не смог дать оперативные комментарии по поводу закрытия здания для детского спорта.

Мы можем созвониться позже, сейчас мне некогда,пояснил мужчина.