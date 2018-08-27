«Музыка ночью»: тагильчанка пожаловалась на бар «Сфера»

Жительница дома по адресу ул. Мира 2А в Нижнем Тагиле пожаловалась на громкую музыку в баре «Сфера». На место выезжала полиция. Однако шум в баре не прекратился.
Жительница Нижнего Тагила обратилась с жалобой на сайт «Городской контроль». Женщина сообщила, что проживает по адресу ул. Мира 2А. Ее квартира располагается над баром «Сфера». Со слов женщины, в заведении в ночные часы слишком громко играет музыка.
24 и 25 августа в ночное время вызывала наряд полиции, однако реакции со стороны администрации бара нет,сообщила женщина.
В баре «Сфера» редакции TagilCity.ru пояснили, что у них проходило мероприятие, и музыка действительно играла.
У нас в выходные было мероприятие, действительно, возможно, что громко играла музыка. Приехали сотрудники полиции, мы с ними пообщались и сделали музыку потише,сообщил собеседник по имени Евгений, представившийся директором заведения.
В полиции факт обращения жительницы дома подтвердили.
Отдел полиции № 16 действительно выезжал по данному адресу. Факт зафиксирован, материалы сейчас находятся у участкового уполномоченного. Проводится всесторонняя проверка,сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.