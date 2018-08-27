«Музыка ночью»: тагильчанка пожаловалась на бар «Сфера»

Жительница Нижнего Тагила обратилась с жалобой на сайт «Городской контроль». Женщина сообщила, что проживает по адресу ул. Мира 2А. Ее квартира располагается над баром «Сфера». Со слов женщины, в заведении в ночные часы слишком громко играет музыка.

24 и 25 августа в ночное время вызывала наряд полиции, однако реакции со стороны администрации бара нет,сообщила женщина.

В баре «Сфера» редакции TagilCity.ru пояснили, что у них проходило мероприятие, и музыка действительно играла.

У нас в выходные было мероприятие, действительно, возможно, что громко играла музыка. Приехали сотрудники полиции, мы с ними пообщались и сделали музыку потише,сообщил собеседник по имени Евгений, представившийся директором заведения.

В полиции факт обращения жительницы дома подтвердили.