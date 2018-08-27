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#домахорошо
Портфельные компании РОСНАНО выросли в цене почти на 7 млрд руб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Портфельные компании РОСНАНО выросли в цене почти на 7 млрд руб

Сегодня, 20:09Общество
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