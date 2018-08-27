Портфельные компании РОСНАНО выросли в цене почти на 7 млрд руб

Финансовый отчет за первое полугодие 2018 года был опубликован РОСНАНО. Согласно документу, чистая выручка компании составила 2,2 миллиарда рублей. Объем инвестиций увеличился на 6,6 миллиарда рублей и составляет 4,3 миллиарда рублей. Этот показатель в 1,8 раза превысил показатель аналогичного периода 2017 года.
Положительную динамику роста прибыли удалось получить благодаря увеличению справедливой стоимости портфеля инвестиций, а также положительного влияния на другие макроэкономические сферы.
Пресс-служба РОСНАНО сообщила, что самые высокие показатели завиксированы среди проектов ООО «Хевел», Ocsial S.A., Quantenna Communications и Фонда развития ветроэнергетики.
Также положительное влияние на прибыль продолжает демонстрировать повышенный уровень затрат по работе с внешним долгом, что не является непривычным для фондов прямых и венчурных инвестиций. По итогам первого полугодия текущего года РОСНАНО смогли сократить процентные затраты по кредитованию и займам на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным по причине уменьшения долговой нагрузки на 4,9 миллиарда рублей. Всего на взаимодействие с долгом выделено 14,6 миллиарда рублей, 8,6 из которых были реализованы в счет его погашения. Задолженность в 4,9 миллиарда рублей была погашена досрочно.
Исполнительный директор УК «РОСНАНО» Борис Подольский заявил, что компания смогла продемонстрировать столь высокие показатели также и благодаря эффективному управлению портфелем активов компании. Он подчеркнул, что в оставшемся полугодии все силы РОСНАНО будут направлены на приумножение поступлений от выходов из проектов исторического портфеля, а также на привлечение новых инвестпроектов в другие структуры, управляемые РОСНАНО.