Портфельные компании РОСНАНО выросли в цене почти на 7 млрд руб

Также положительное влияние на прибыль продолжает демонстрировать повышенный уровень затрат по работе с внешним долгом, что не является непривычным для фондов прямых и венчурных инвестиций. По итогам первого полугодия текущего года РОСНАНО смогли сократить процентные затраты по кредитованию и займам на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным по причине уменьшения долговой нагрузки на 4,9 миллиарда рублей. Всего на взаимодействие с долгом выделено 14,6 миллиарда рублей, 8,6 из которых были реализованы в счет его погашения. Задолженность в 4,9 миллиарда рублей была погашена досрочно.