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Россияне могут получить более 3 млн рублей за помощь полиции в раскрытии преступлений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне могут получить более 3 млн рублей за помощь полиции в раскрытии преступлений

Сегодня, 08:40Общество
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