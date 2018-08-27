Россияне могут получить более 3 млн рублей за помощь полиции в раскрытии преступлений

До 500 тысяч рублей будут выплачиваться за помощь в раскрытии преступлений по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 миллионов — по решению замглавы МВД, свыше 3 миллионов — по решению министра МВД.

Если информация, полученная сотрудниками полиции от гражданина, оказалась достоверной и помогла раскрыть преступление, то в течение 14 дней ему должны сообщить о положенном вознаграждении. В случае отказа в выплате гражданину дают знать об этом в течение семи дней со дня утверждения заключения о результативности представленной информации.