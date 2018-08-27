Саратовский байкер остался без шлема и денег при сделке с «тагильчанином»

Саратовец по имени Вадим 25 августа в объявлениях на Avito нашёл интересующий его товар – мотошлем в виде головы героя «Хищника». Вскоре мужчина связался с продавцом на сайте.

Обговорив детали сделки и оплаты, обе стороны продолжили общение в соцсети «ВКонтакте». Вадим признался в разговоре с TagilCity.ru, что не заподозрил подвоха.

Подумал, что человек взрослый, на странице друзей около 300 человек, все настоящие и не фейк, отметил Вадим.

По договорённости саратовец перевёл часть суммы продавцу. После этого мужчина ответил, что средства были переведены на его карту. Затем он удалился из соцсети.

Вадим, который не исключал возможности обмана, заранее сделал скриншоты страницы продавца с Avito, а также многих его друзей.

Согласно информации из скриншотов, продавец мотошлема – Дмитрий Сизов из Омска. Однако Вадим провёл небольшое расследование и выяснил, что в друзьях у него есть люди из Нижнего Тагила, поэтому и сам подозреваемый, вероятно, имеет отношение к этому городу.

Более того, из переписки с одной из девушек, Вадим выяснил, что Дмитрий Сизов когда-то работал водителем с её отцом в Нижнем Тагиле.

Вадим намерен написать заявление в правоохранительные органы. Все, кто имеет какую-либо информацию, может обращаться за контактами пострадавшего в редакцию TagilCity.ru.

Объявление о продаже шлема до сих пор размещено на сайте. По номеру телефона, указанному на Avito, журналисту TagilCity.ru дозвониться не удалось.

На одной из фотографий из социальных сетей Дмитрий Сизов запечатлён в форме сотрудника противопожарной части. Как удалось выяснить TagilCity.ru, ни в ГУ МЧС по Омску, ни в пожарных частях Нижнего Тагила о таком сотруднике не знают. Также в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила такой сотрудник не числится.

В кадровой программе ГУ МЧС по Омску такого человека нет,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГУ МЧС по городу Омску.