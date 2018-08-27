Собянин похвалил работу главы Владимирской области Светланы Орловой

Как сообщает издание Vedom.ru, с первых дней своей работы на посту губернатора Орлова грамотно выстраивала работу с федеральным центром. Благодаря этому удалось привлечь инвесторов в регион. В итоге объем федеральных вложений в область вырос до 47 миллиардов рублей.

Соглашение с Москвой изменило сразу несколько направлений: здравоохранение, фермерское хозяйство, строительство, социальную сферу и коммунальное хозяйство.

Светлана Орлова заявила, что для ее региона Москва все также надежный партнер и перспективный рынок для бизнеса.

Столичный градоначальник считает, что сотрудничество развивается только благодаря талантам владимирцев и губернатора. Орлову он назвал энергичным и ответственным лидером, работающим на благо региона. Мэр уверен, что любой субъект России мог бы позавидовать.

Губернатор видит своей главной целью заботу о жизни и здоровье людей. Благодаря сотрудничеству с Москвой удалось добиться высокотехнологичного медицинского обслуживания в областных больницах и получить 17 автомобилей скорой помощи.

Каток в Александрове, фасады школ в Киржаче и Петушках также отремонтировали при поддержке бюджета Москвы. Кроме того, построена современная газовая котельная в Городищах.

Из Москвы во Владимирскую область поступили 33 единицы дорожной техники, 47 тысяч тонн асфальтовой крошки для сельских дорог и 4 тысячи квадратных метров тротуарной плитки.