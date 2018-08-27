Тагильский предприниматель не выплачивал рабочим компенсацию за отпуск при увольнении
Сегодня, 17:35Общество
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В суд направлено уголовное дела тагильского предпринимателя, который не выплатил 100 тысяч рублей компенсации за отпуск уволившимся работникам.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным материала уголовного дела, предприниматель, занимающийся приемом цветных металлов, в период с ноября 2017 года по июль 2018 года не выплачивал увольнявшимся работникам компенсацию за отпуск.
Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. При этом, на счету компании имелось достаточно денежных средств для выплат.
По итогам собранных доказательств уголовное дело направлено в суд, сообщает СКР по Свердловской области.
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