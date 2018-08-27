Ушедший из больницы пациент с амнезией до сих пор в розыске в Нижнем Тагиле

Вечером 26 августа волонтёры провели осмотр близлежащих к территории больницы кварталов. Также поисковики разместили на улицах города ориентировки, сообщил в разговоре с TagilCity.ru представитель поискового отряда «Скорпион» Сергей Гапонов.

В полиции в настоящее время изучают записи с камер видеонаблюдения. По словам Сергея Гапонова, это поможет определить направление, куда отправился пациент больницы.

Вчера мы всё прошли по кругу, никто ничего не видел,рассказал Сергей Гапонов TagilCity.ru.

Вечером 27 августа волонтёры будут совершать повторный обход территории района. Вероятно, местные жители смогут помочь с информацией.