Владислав Пинаев вручил Сергею Носову знак «Почетный гражданин города Нижний Тагил»
Сегодня, 09:30ОбществоФото: пресс-служба губернатора Магаданской области
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27 августа врио Нижнего Тагила Владислав Пинаев прибыл в Магаданскую область, где вручил Сергею Носову наградную ленту и знак «Почетный гражданин города Нижний Тагил».
Голосование за присвоение звания почетного гражданина Нижнего Тагила состоялось 17 июля на заседании городской думы.
Владислав Пинаев пожелал Сергею Носову успехов и отметил, что врио Магаданской области навсегда останется уральцем, сообщает пресс-служба губернатора Магаданской области.
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