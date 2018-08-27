Владислав Пинаев вручил Сергею Носову знак «Почетный гражданин города Нижний Тагил»

27 августа врио Нижнего Тагила Владислав Пинаев прибыл в Магаданскую область, где вручил Сергею Носову наградную ленту и знак «Почетный гражданин города Нижний Тагил». Голосование за присвоение звания почетного гражданина Нижнего Тагила состоялось 17 июля на заседании городской думы. Владислав Пинаев пожелал Сергею Носову успехов и отметил, что врио Магаданской области навсегда останется уральцем, сообщает пресс-служба губернатора Магаданской области.

Материалы по теме

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter