Дело о банкротстве Сметаны вернули из Биробиджана в Москву

Арбитражный суд Еврейской автономной области поставил точку в деле хитрого коммерсанта: решением от 22 августа суд принял сторону ФНС, отказав признать Сметану банкротом. Федеральная налоговая служба обвинила Павла Сметану в злоупотреблении правом. Как передают «Новые известия», далее рассмотрение его дела продолжится в Москве.

Эта история началась в 2017 году, когда холдинг бизнесмена Кристалл-Лефортово» занимал не менее 17% рынка алкогольной продукции. Мощность производства достигала 38 млн литров горячительных напитков в год. Но уже спустя год «Кристалл-Лефортово» к неудовольствию многочисленных кредиторов начал процедуру банкротства.

В ответ на законные требования вернуть данные в долг деньги, Сметана пенял своим кредиторам на бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. По словам Сметаны, он вынудил бизнесмена объединить его холдинг с сетью дистрибьюторов «Статус Групп» со всеми их долгами, которые повисли на предприятии непосильным бременем. История умалчивает, почему надзорные органы не заинтересовались бизнесом чиновника, но теперь очевидно, что Сметана присоединял новые активы после пристальных проверок этих игроков инспекторами Росалкогольрегулирования.

Так, в 2014 году в Самарской области закрылось водочное производство «Родник», а против его директоров возбудили уголовное дело. Начался процесс как раз после внеплановой проверки Росалкогольрегулирования. Один из собственников, оказавшись под давлением, вероятно, продал свою долю Сметане. Павел Сметана стал генеральным директором «Родника», все претензии были сняты, полиция закрыла дело.

Водочный комбинат работал до тех пор, пока не обанкротился «Кристалл-Лефортово». Сметана обвиняет в этом второго владельца Александра Милеева, что тот якобы скрыл активы предприятия, когда кредиторы пришли за долгами, и это обрушило компанию.

К 2019 году Сметана обанкротил не меньше десятка компаний, но продолжал пользоваться доверием банков. Суды будут выяснять подробности того, как предприимчивый коммерсант получал денежные средства и на что он их расходовал.

Павел Сметана переехал в Биробиджан, чтобы инициировать банкротство себя как физического лица. Как передают «Новые известия», в их распоряжении есть данные, подтверждающие личный долг бизнесмена в размере 9,5 млрд рублей. Попытка обнулить этот долг провалилась.