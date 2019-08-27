Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила подчеркнул, что считает профессию врача, в первую очередь, призванием и относится к медикам с уважением. Однако, по его мнению, действия хирургов поставили под угрозу жизни и здоровье горожан.

Не могу поддержать тот метод, который выбрали хирурги из Демидовской больницы. Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем,сказал депутат.

Балыбердин подчеркнул, что сейчас события развиваются «как снежный ком», при том, что на столе хирурга может оказаться каждый.

Ранее народный избранник уже комментировал ситуацию в тагильских больницах. В предыдущем высказывании он также осудил хирургов, подчеркнув, что они в своей работе должны думать о помощи пациентам, а все остальное «должно быть на втором месте».

Напомним, сегодня в Нижний Тагил придет комиссия из Минздрава региона и представители общественных организаций для решения проблемы массового увольнения хирургов в Демидовской горбольнице и ЦГБ № 1. Кроме того, по данному факту организована прокурорская проверка.