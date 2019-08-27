«Легенда № 17» с Данилой Козловским стал самым популярным российским фильмом XXI века

Больше всего у зрители от 18 до 24 лет преобладают комедии и экшн-фильмы, а у зрителей в возрасте 25-34 лет наоборот социально-философские драмы и военные фильмов, такие как «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого. Зрителям 35-44 лет тоже больше всего по душе драмы, напрмер фильмы Павла Лунгина и Алексея Балабанова.