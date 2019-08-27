«Легенда № 17» с Данилой Козловским стал самым популярным российским фильмом XXI века
Сегодня, 16:58ОбществоФото: скриншот из фильма "Легенда №17"
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27 августа сервис «Кино Mail.ru» сообщил, что их аналитики изучили российские фильмы, снятые и выпущенные в 21 веке. Эксперты выявили фильмы, которым зрители поставили наибольшее количество оценок. Первое место заняла спортивная драма «Легенда № 17» с Данилой Козловским в главной роли.
По словам аналитиков примечательно то, что «Легенда № 17» стал самым популярным фильмом в каждой из возрастных групп (18-55+).
Больше всего у зрители от 18 до 24 лет преобладают комедии и экшн-фильмы, а у зрителей в возрасте 25-34 лет наоборот социально-философские драмы и военные фильмов, такие как «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого. Зрителям 35-44 лет тоже больше всего по душе драмы, напрмер фильмы Павла Лунгина и Алексея Балабанова.
Как сообщают аналитики, для составления рейтингов было проанализировано около 6 млн оценок пользователей Кино Mail.ru.
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