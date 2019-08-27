Медики из Качканара выразили протест вслед за тагильскими хирургами

Ролик опубликован в группе в соцсети издания «Новый Качканар». Медики говорят, что 15 июля этого года все уборщики и медсестры гинекологического отделения получили уведомление о сокращении штата, работникам предложили перейти на работу в другие отделения.

По словам работников больницы, гинекологическое отделение в рамках оптимизации будет совмещено с роддомом и находиться на оном этаже, что противоречит СанПиН. Медики также пожаловались на низкие зарплаты и сильную загруженность.