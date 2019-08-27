Медики из Качканара выразили протест вслед за тагильскими хирургами
Сегодня, 13:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Медицинские работники из Качканара вслед за тагильскими хирургами записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, они пожаловались на оптимизацию, сообщает «Уралинформбюро».
Ролик опубликован в группе в соцсети издания «Новый Качканар». Медики говорят, что 15 июля этого года все уборщики и медсестры гинекологического отделения получили уведомление о сокращении штата, работникам предложили перейти на работу в другие отделения.
По словам работников больницы, гинекологическое отделение в рамках оптимизации будет совмещено с роддомом и находиться на оном этаже, что противоречит СанПиН. Медики также пожаловались на низкие зарплаты и сильную загруженность.
Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня работает комиссия во главе с министром здравоохранения региона Андреем Цветковым. Причиной стали массовые увольнения хирургов двух горбольниц.
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