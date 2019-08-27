Мэрия Нижнего Тагила предоставила жилье екатеринбургским хирургам
Сегодня, 08:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле хирургам из Екатеринбурга, которые будут работать в Демидовской горбольнице вахтовым методом, предоставлено муниципальное жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра Владислава Пинаева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, что хирурги из Екатеринбурга приглашены в связи с массовым увольнением врачей из Демидовской больницы и ЦГБ № 1.
27 августа в Нижний Тагил приедет комиссия из регионального Минздрава. Кроме того, ожидается приезд заместителя губернатора Павла Крекова и представители общественных организаций. Об увольнении хирургов стало известно в Кремле, однако там пояснили, что вмешиваться в ситуацию не будут — контроль за медициной в муниципалитетах осуществляется региональными властями. По факту массового увольнения медработников организована прокурорская проверка.
За «бунтом» тагильских хирургов следит уже вся страна. Насколько всё плохо?
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