Мэрия Нижнего Тагила предоставила жилье екатеринбургским хирургам

Напомним, что хирурги из Екатеринбурга приглашены в связи с массовым увольнением врачей из Демидовской больницы и ЦГБ № 1.

27 августа в Нижний Тагил приедет комиссия из регионального Минздрава. Кроме того, ожидается приезд заместителя губернатора Павла Крекова и представители общественных организаций. Об увольнении хирургов стало известно в Кремле, однако там пояснили, что вмешиваться в ситуацию не будут — контроль за медициной в муниципалитетах осуществляется региональными властями. По факту массового увольнения медработников организована прокурорская проверка.