Оператор связи «Планета» дарит крутые призы

Еженедельно до 10 октября оператор связи разыгрывает полный набор своих технологий, включая 4К-телевизоры и десятки других ценных призов.

«Теперь можно» — это граница, которая отделяет привычное прошлое от новых возможностей настоящего. Каждый год «Планета» перешагивает через новые границы.

Первой ввела подневную тарификацию своих продуктов: теперь можно платить за услуги хоть каждый день и менять продукт, не дожидаясь окончания месяца.

Первой предложила гибкий продукт «Трансформер»: теперь можно собрать собственный пакет телеканалов, платить только за него и менять его хоть каждую минуту.

Первой обеспечила квартиры скоростью доступа в сеть 1 Гбит/с по оптическому кабелю: теперь можно не ждать и мгновенно скачивать большие объемы данных.

Первой открыла эпоху 4К-телевидения: теперь можно смотреть наибольшее в России число каналов в качестве Ultra HD, где картинка в четыре раза четче.

Этой осенью оператор связи «Планета» представляет очередную уникальную технологию — голосовое управление телевидением.

Наша главная цель — максимальный комфорт пользователей. Мы обещали, и мы реализовали мечту многих телезрителей. Теперь можно говорить с телевизором. Чтобы управлять сотней телеканалов и всеми сервисами Цифрового телевидения Планеты, теперь достаточно одной кнопки. Просто нажмите и скажите, что вы хотите посмотреть. Можно ставить на паузу, перематывать, добавлять в "Избранное". Теперь найти нужное легко и естественно. Главной на миниатюрном пульте теперь становится кнопка включения микрофона,поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды Планета и МираЛоджик)

Заходите на wow.planeta.tc и делитесь с друзьями: как меняется жизнь с решениями «Планеты». Что теперь можно вам? Теперь можно получить крутые призы. Никаких ограничений для участия в розыгрыше. Любой желающий может присоединиться. Необязательно даже быть клиентом «Планеты».

В призовом фонде: подключение по технологии «Оптический Гигабит», маршрутизаторы, телеприставки, пульты голосового управления и другие полезные и ценные подарки. Наконец, главный приз — полный набор услуг и оборудования от «Планеты» в одни руки: подключение и год обслуживания на гигабитном продукте, полный набор оборудования для домашней цифровой сети, включая большой 4К-телевизор. Все это — каждую неделю.