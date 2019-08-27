Под Алапаевском 82-летняя женщина пять дней пролежала в лесу с отнявшимися ногами
Сегодня, 20:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В районе села Коптелово 27 августа нашли пожилую женщину, которая четверо суток пролежала в лесу, пишет Е1.
Сюжеты: Алапаевск
82-летняя пенсионерка потерялась 24 августа. Как рассказала ее внучка, женщина ушла за грибами в лес и не вернулась. После того, как родственники не смогли найти ее самостоятельно, они обратились за помощью в полицию.
Пенсионерку разыскивали в течение пяти дней. Ее удалось найти лишь 27 августа. У женщины отнялись ноги и он не могла передвигаться, телефона у нее при себе не было. Кроме того, женщина была одета в костюм защитного цвета, что осложняло поиски.
Пожилая женщина была доставлена в больницу. Она сильно обессилена.
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