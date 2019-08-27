Политехническая гимназия Нижнего Тагила станет опорной школой РАН

Опорными школами РАН в Екатеринбурге стали лицей № 110 им. Л. К. Гришиной, гимназии № 9 и № 2, в Нижнем Тагиле — Политехническая гимназия.

Целью проекта является создание наиболее благоприятной среды для поиска и обучения талантливых детей и построение их дальнейшей карьеры в области науки. Проект призван увеличить число выпускников, которые захотят стать учеными и посвятить себя науке.