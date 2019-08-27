Политехническая гимназия Нижнего Тагила станет опорной школой РАН
Сегодня, 19:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На первом этапе три екатеринбургские и одна тагильская школа получили сертификаты опорных школ Российской академии наук (РАН), сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Опорными школами РАН в Екатеринбурге стали лицей № 110 им. Л. К. Гришиной, гимназии № 9 и № 2, в Нижнем Тагиле — Политехническая гимназия.
Целью проекта является создание наиболее благоприятной среды для поиска и обучения талантливых детей и построение их дальнейшей карьеры в области науки. Проект призван увеличить число выпускников, которые захотят стать учеными и посвятить себя науке.
По словам министра образования региона Юрия Биктуганова, в процесс подготовки будущих ученых будет вовлечено Уральское отделение академии наук.
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