СМИ: Куйвашев встретится с главврачами «проблемных» больниц Свердловской области
Сегодня, 15:06ОбществоФото: личная страница в инстаграм Евгения Куйвашева/evgenykuyvashev
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27 августа глава Свердловской области Евгений Куйвашев планирует провести совещание с руководством больниц, где может произойти массовое увольнение медиков, как в Нижнем Тагиле, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
Список медучреждений, представители которых примут участие в совещании, пока не оглашен. Уточняется лишь, что речь идет не о всех медучреждениях, а о тех, которые находятся в «зоне риска».
Напомним, после массового увольнения хирургов из двух больниц Нижнего Тагила к ним присоединились коллеги еще из нескольких городов. В частности, уволились травматологи отделения больницы в Ставрополье, а медики из Качканара записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Сегодня Нижний Тагил посетил глава регионального Минздрава Андрей Цветков. Он пообщался с хирургами, написавшими заявления на увольнение. Цветков пояснил, что о результатах встречи он расскажет позднее.
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