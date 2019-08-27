СМИ: Куйвашев встретится с главврачами «проблемных» больниц Свердловской области

Список медучреждений, представители которых примут участие в совещании, пока не оглашен. Уточняется лишь, что речь идет не о всех медучреждениях, а о тех, которые находятся в «зоне риска».

Напомним, после массового увольнения хирургов из двух больниц Нижнего Тагила к ним присоединились коллеги еще из нескольких городов. В частности, уволились травматологи отделения больницы в Ставрополье, а медики из Качканара записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.