Свердловчане в инстаграм Куйвашева раскритиковали состояние областной медицины
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети разместил пост касательно ситуации с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. После этого в комментариях посыпались заявления свердловчан о качестве медицины в регионе.
Губернатор подчеркнул, что правительство контролирует ситуацию и не допустит, чтобы тагильчане остались без медицинской помощи.
В комментариях пользователи написали, то аналогичная ситуация складывается с врачами в целом по региону.
Как там с майскими указами обстоит вопрос?спрашивают свердловчане.
На недоступность медицины пожаловались жители Алапаевска, Ивделя, Сысерти, Новой Ляли, Каменска-Уральского.
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В Нижнем Тагиле несколько врачей-хирургов написали заявление об увольнении из городских больниц. Они пожаловались на высокую загрузку и недостаточную зарплату. С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и Минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать. Как вы понимаете, в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. В настоящий момент главное — чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Этого не случится. Региональное правительство делает все необходимое, чтобы тагильчане не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Напомним, что в Нижнем Тагиле массово уволились хирурги Демидовской горбольницы и ЦГБ № 1. Проверкой инцидента занимается прокуратура. Кроме того, сегодня в Нижний Тагил приехал министр здравоохранения региона Андрей Цветков, который был срочно отозван из отпуска.