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#300лет
Свердловчане в инстаграм Куйвашева раскритиковали состояние областной медицины
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Свердловчане в инстаграм Куйвашева раскритиковали состояние областной медицины

Сегодня, 12:30ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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