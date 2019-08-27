Свердловчане в инстаграм Куйвашева раскритиковали состояние областной медицины

Губернатор подчеркнул, что правительство контролирует ситуацию и не допустит, чтобы тагильчане остались без медицинской помощи.

В комментариях пользователи написали, то аналогичная ситуация складывается с врачами в целом по региону.

Как там с майскими указами обстоит вопрос?спрашивают свердловчане.

На недоступность медицины пожаловались жители Алапаевска, Ивделя, Сысерти, Новой Ляли, Каменска-Уральского.