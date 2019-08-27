Свердловчанин осужден на девять лет за убийство родного брата из-за женщины

Между осужденным и его братом много лет длился конфликт из-за женщины. В 2011 году брат Романа избил сожительницу, и она скончалась от полученных травм. Мужчина не смог простить брату смерть любимой женщины. Когда тот вышел из колонии, отбыв наказание за совершенное преступление, браться возобновили отношения.

В апреле 2019 года во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт из-за погибшей сожительницы. Роман начал наносить брату множественные удары кулаком, имея умысел убить его из мести. Мужчина нанес потерпевшему два ножевых ранения. Потерпевший смог вырваться и убежать, однако на улице упал у ближайшего магазина из-за обильной кровопотери.