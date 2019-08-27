Свердловчанин осужден на девять лет за убийство родного брата из-за женщины
Шалинский районный суд вынес приговор в отношении Романа Дюпина, мужчина признан виновным в убийстве родного брата, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Между осужденным и его братом много лет длился конфликт из-за женщины. В 2011 году брат Романа избил сожительницу, и она скончалась от полученных травм. Мужчина не смог простить брату смерть любимой женщины. Когда тот вышел из колонии, отбыв наказание за совершенное преступление, браться возобновили отношения.
В апреле 2019 года во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт из-за погибшей сожительницы. Роман начал наносить брату множественные удары кулаком, имея умысел убить его из мести. Мужчина нанес потерпевшему два ножевых ранения. Потерпевший смог вырваться и убежать, однако на улице упал у ближайшего магазина из-за обильной кровопотери.
Нападавший брат упал на другой стороне улицы из-за сильного алкогольного опьянения. Роман Дюпин полностью признал свою вину, однако позже от показаний отказался. Роман Дюпин признан виновным в убийстве и приговорен к 9 годам и 6 месяцам в колонии строго режима.