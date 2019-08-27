Травматологи Ставрополья последовали примеру тагильских хирургов
Сегодня, 13:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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После массового увольнения хирургов двух больниц Нижнего Тагила массово уволились травматологи в Ставропольском крае, сообщает Ура.ру.
Заявление на увольнение написали медики и глава травматологического отделения Роман Алфимов из ЦГБ Пятигорска. Как сообщили в медучреждении журналистам издания, врачей, как и коллег из Нижнего Тагила, не устраивают условия оплаты труда. В Минздраве региона ситуацию обещали прокомментировать позднее.
Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле работает комиссия Минздрава во главе с министром Андреем Цветковым. Причиной разбирательства стало массовое увольнение хирургов. Кроме того, тагильские больницы проверит прокуратура.
За «бунтом» тагильских хирургов следит уже вся страна. Насколько всё плохо?
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