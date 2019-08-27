Травматологи Ставрополья последовали примеру тагильских хирургов

Заявление на увольнение написали медики и глава травматологического отделения Роман Алфимов из ЦГБ Пятигорска. Как сообщили в медучреждении журналистам издания, врачей, как и коллег из Нижнего Тагила, не устраивают условия оплаты труда. В Минздраве региона ситуацию обещали прокомментировать позднее.