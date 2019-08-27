В Екатеринбурге мама первоклассника заплатит штраф за липовую справку о прописке
Сегодня, 20:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге маму первоклассника оштрафовали за поддельную справку при записи ребенка в первый класс, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Справку екатеринбурженка подала через Центр муниципальных услуг. После проверки прокуратуры выяснилось, что справку она получала не в полиции. Женщина признала вину, и в качестве наказания суд назначил ей штраф.
Также предъявление поддельных свидетельств о регистрации по месту пребывания детей, выявлены при приеме документов на зачисление детей в первые классы еще в несколько школ уральской столицы.
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