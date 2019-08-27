В Нижнем Тагиле школу-детсад, который не ремонтировали четыре года, сдадут в сентябре
К 9 сентября в Нижнем Тагиле планируют завершить капитальный ремонт школы-детсада № 105, как сообщает «Телекон».
Ремонт детскому саду был необходим уже четыре года, передают «Все новости». На капремонт здания было выделено более пяти миллионов рублей, строители приступили к выполнению работ по ремонту кровли в середине июля. Сейчас необходимо сделать около 150 квадратных метров бетонной стяжки и уложить гидроизоляционный материал, сообщает представитель фирмы-подрядчика. Кроме того, в здании нужно сделать косметический ремонт, стены уже подготовлены под покраску.
Строители должны успеть завершить кровельные работы до начала учебного года. Дети вернутся в школу-интернат 9 сентября. В настоящий момент они распределены по другим образовательным учреждениям или отправлены в отпуск.
Напомним, после вступления в должность главы города в 2018 году Владислава Пинаева в Нижнем Тагиле началось масштабное обустройство социальных объектов. Мэрия заверила, что все учебные заведения будут готовы в сентябре. Ранее Пинаев отчитал чиновников за срыв сроков строительства спортзала православной гимназии.