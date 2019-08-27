В Нижнем Тагиле школу-детсад, который не ремонтировали четыре года, сдадут в сентябре

Ремонт детскому саду был необходим уже четыре года, передают «Все новости». На капремонт здания было выделено более пяти миллионов рублей, строители приступили к выполнению работ по ремонту кровли в середине июля. Сейчас необходимо сделать около 150 квадратных метров бетонной стяжки и уложить гидроизоляционный материал, сообщает представитель фирмы-подрядчика. Кроме того, в здании нужно сделать косметический ремонт, стены уже подготовлены под покраску.