Воспитанники нижнетагильского центра реабилитации попробовали себя в роли пожарных

На встречу спасатели приехали на пожарном автомобиле. Командир отделения рассказал воспитанникам, чем отличается пожарная машина от другого транспорта, для чего нужно оборудование, которое находится в её отсеках. Впервые в жизни ребята держали в руках пожарный ствол и примеряли каску. Затем гости рассказали детям о том, что нужно для того, чтобы стать пожарным: изучать математику, физику и химию, не иметь проблем с закона.