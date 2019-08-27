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#300лет
Воспитанники нижнетагильского центра реабилитации попробовали себя в роли пожарных
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Воспитанники нижнетагильского центра реабилитации попробовали себя в роли пожарных

Сегодня, 23:16ОбществоФото: ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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