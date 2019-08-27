Воспитанники нижнетагильского центра реабилитации попробовали себя в роли пожарных
В социально-реабилитационном центе Тагилстроевского района в рамках месячника безопасности 27 августа прошла встреча детей с пожарными, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
На встречу спасатели приехали на пожарном автомобиле. Командир отделения рассказал воспитанникам, чем отличается пожарная машина от другого транспорта, для чего нужно оборудование, которое находится в её отсеках. Впервые в жизни ребята держали в руках пожарный ствол и примеряли каску. Затем гости рассказали детям о том, что нужно для того, чтобы стать пожарным: изучать математику, физику и химию, не иметь проблем с закона.
После возвращения в здание Центра для воспитанников выступила старший инспектор пожарного надзора Надежда Солярская, которая рассказала о пожарах и их причинах. Вместе с инспекторами ребята вспомнили номер вызова пожарной охраны «101» и единый номер вызова экстренных служб «112», разобрались, как правильно действовать в опасных ситуациях.
В период месячника безопасности сотрудники экстренных служб города продолжат встречи с детьми, их родителями, сотрудниками учреждений образования и социальной защиты для проведения инструктажей и практических тренировок по отработке действий в случае возникновения ЧС.