Благоустройство территорий 18 домов в Нижнем Тагиле завершится к концу осени

Благоустройство территорий 18 домов в Нижнем Тагиле завершится к концу осени

Сегодня, 22:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
К концу осени завершится благоустройство на придомовой территории 18 домов в Ленинском районе Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба мэрии.

На внутридомовой территории на улицах Ермака и Лебяжинская оформлена «парковая зона», идет работа по благоустройству двух детских площадок и спортивной площадки. По окончанию работ количество парковочных мест будет увеличено на 50%.

На придомовой территории девяти домов в районе улиц Верхняя Черепанова и Выйская идет установка тренажеров, площадки для баскетбола и волейбола, игровые зоны для школьников и для детей помладше. Также там появится место для выгула собак.

Сегодня объезд объектов провел глава города Владислав Пинаев. По его словам, решение проблем благоустройства требует комплексного подхода, поэтому в городе реконструируют не отдельные дворы, а целые микрорайоны.

Хочу подчеркнуть, что можно увеличить число таких объектов, но инициатива должна исходить от горожан. Подготовить проект, проголосовать за инициативу и включиться в национальную программу по силам нашим активным гражданам, сказал мэр.

Реконструкция дворов проходит в рамках национальной программы «Жилье и городская среда».

Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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