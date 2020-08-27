Дмитрий Селюк: Месси не уйдет из «Барселоны»

Дмитрий Селюк: Месси не уйдет из «Барселоны»

Сегодня, 14:56ОбществоPhoto: pxhere.com
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк не верит в то, что Лионель Месси покинет «Барселону».

«Не надо принимать на веру все сообщения об уходе Месси. Сейчас идет предвыборная борьба за власть в клубе. Люди хотят организовать досрочные перевыборы президента. Перемены в «Барселоне» назрели давно, и вот таким спусковым крючком можеть стать история с Месси: уйдет он - не уйдет. Но я, подчеркну, не думаю, что Лео куда-то уйдет», - цитирует агента «Советский спорт».

Напомним, вчера стало известно, что Месси обратился в клуб с требованием разорвать контракт.

Аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы