Дмитрий Селюк: Месси не уйдет из «Барселоны»

«Не надо принимать на веру все сообщения об уходе Месси. Сейчас идет предвыборная борьба за власть в клубе. Люди хотят организовать досрочные перевыборы президента. Перемены в «Барселоне» назрели давно, и вот таким спусковым крючком можеть стать история с Месси: уйдет он - не уйдет. Но я, подчеркну, не думаю, что Лео куда-то уйдет», - цитирует агента «Советский спорт».