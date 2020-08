Дмитрий Селюк: Месси не уйдет из «Барселоны»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк не верит в то, что Лионель Месси покинет «Барселону».

«Не надо принимать на веру все сообщения об уходе Месси. Сейчас идет предвыборная борьба за власть в клубе. Люди хотят организовать досрочные перевыборы президента. Перемены в «Барселоне» назрели давно, и вот таким спусковым крючком можеть стать история с Месси: уйдет он - не уйдет. Но я, подчеркну, не думаю, что Лео куда-то уйдет», - цитирует агента «Советский спорт». Напомним, вчера стало известно, что Месси обратился в клуб с требованием разорвать контракт. Аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

