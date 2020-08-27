Экс-депутата омского Заксобрания оставили в особой колонии в Нижнем Тагиле

Экс-депутата омского Заксобрания оставили в особой колонии в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:34ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Тагилстроевский суд Нижнего Тагила прекратил производство о смягчении наказания бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Хабулды Шушубаева, сообщает «Город.55».

Согласно материалам суда, заседание прошло 21 августа 2020 года. Шушубаев просил о замене неотбытого срока на более мягкое наказание. На данный момент он находится в специальной колонии № 13 в Нижнем Тагиле для бывших сотрудников силовых ведомств, так как ранее он служил в полиции.

Напомним, в 2018 году Шушубаев был признан виновным в растрате, которую ему доверили дольщики. Будучи руководителем ООО «РоКАС» он привлек средства более 300 человек на строительство домов в Ясной поляне. Из этих средств на собственные нужды он потратил более 50 миллионов рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле суд отказался заменять неотбытое наказание на более мягкое члену «банды Карлика».

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
суднаказаниеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы