Экс-депутата омского Заксобрания оставили в особой колонии в Нижнем Тагиле

Напомним, в 2018 году Шушубаев был признан виновным в растрате, которую ему доверили дольщики. Будучи руководителем ООО «РоКАС» он привлек средства более 300 человек на строительство домов в Ясной поляне. Из этих средств на собственные нужды он потратил более 50 миллионов рублей.