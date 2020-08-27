«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила

Мы же гуляем, у нас другая одежда немножко, то есть, на прогулках мы другую одежду надеваем. Вот гуляем. Девочка идет, а я в валенках, в шубе, в шапке. Вижу — там выпускница ведет своего ребенка. Она меня не узнает, я к ней подхожу, говорю: «Ой, Олечка, здравствуй, ты меня не помнишь?» Она так удивленно на меня посмотрела: «Нет, не помню». И вот. А потом ее мама пришла, когда в садик за внучкой, она мне говорит: «Ой, Вера Константиновна». Я говорю: «А ребенок ваш вот не узнал меня». Она: «Я ей потом сказала, фотографии показала». Она: «Да, конечно, помню, но она в таком наряде». Я говорю: «Конечно, в валенках, с лопатой горки чистим»,смеется Вера.