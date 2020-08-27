Иркутские власти подписали меморандум для защиты леса на Байкале

Генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поставили свои подписи на меморандуме о сотрудничестве в области природопользования. Соглашение устанавливает запрет на сплошную вырубку деревьев около озера Байкал.

Меморандум позволяет взять под защиту природоохранную зону Байкала при реконструкции Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей, а также при их последующем использовании. Об этом пишет baikal24.ru. «Власти Приангарья успешно работают с РЖД и предприятиями железнодорожной отрасли. Подписание меморандума - это новый этап нашего сотрудничества в решении задач, поставленных президентом Российской Федерации», - пояснил врио губернатора. Олег Белозеров приехал с рабочим визитом в Тулун в четверг, 27 августа. Он назвал модернизацию в первую очередь компенсацией ущерба. Возместить нужно и вред, который был нанесен окружающей среде при строительстве Транссиба столетие назад. Надо провести работы по очистке воздуха и воды. Вся деятельность будет осуществляться только с экологическим заключением и после общественных слушаний. На объектах строительства станут постоянно следить за состоянием природы. Для этого разработают информационно-аналитическую платформу. На ресурс будут стекаться, обрабатываться и анализироваться результаты мониторинга. Благодаря системе видеонаблюдения можно будет удаленно следить за соблюдением экологических предписаний, контролировать выбросы и сбросы загрязняющих веществ на объектах строительства. Проект по обновлению БАМа и Транссиба уже стал приоритетным для РФ. Увеличить ежегодную провозную способность магистралей более чем на 200 миллионов тонн удастся где-то через пять лет. Игорь Кобзев сказал, что в Иркутской области создадут новые рабочие места. Сумма налоговых поступлений в региональный бюджет увеличится. Глава Приангарья пояснил, что для местного населения Байкал и сибирская тайга имеют большую ценность. Прозрачность всех этапов работ, а также контроль со стороны общественности находятся в приоритете.

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