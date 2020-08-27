На горнолыжном комплексе «Гора Белая» планируют 32 новые трассы к 2028 году

По словам замдиректора управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Семена Исакова для искусственного снега нужно не только современное оборудование, но и большое количество воды. Общий объем воды с учетом заснеживания с пиковым значением будет составлять 540 тысяч кубометров в год, что в 36 раз меньше, чем объем забора водоснабжения Нижнего Тагила.