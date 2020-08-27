На горнолыжном комплексе «Гора Белая» планируют 32 новые трассы к 2028 году

На горнолыжном комплексе «Гора Белая» планируют 32 новые трассы к 2028 году

Сегодня, 16:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На белой Горе планируют построить 32 новые трассы для катания в дополнение к пяти имеющимся, сообщает «Телекон».

При этом встает вопрос о том, где брать снег.

По словам замдиректора управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Семена Исакова для искусственного снега нужно не только современное оборудование, но и большое количество воды. Общий объем воды с учетом заснеживания с пиковым значением будет составлять 540 тысяч кубометров в год, что в 36 раз меньше, чем объем забора водоснабжения Нижнего Тагила.

Сегодня были проведены общественные слушания на которых было предложено брать воду из Черноисточинского пруда, но для этого будет необходимо изменить границы заказника «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами».

По словам инженера-эколога ООО «САНТЕСТ+» Олеси Решетниковой экологическую экспертизу уже провели. Было установлено, что проектируемый водозабор не является источником сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Однако ущерб будет нанесен при его строительстве, придется вырубить около 90 га леса.

Жители Черноисточинска, присутствовавшие на заседании, резко поставили вопрос о восполнении воды в пруду. Они опасаются, что он может обмелеть и загнить.

Руководство горнолыжного комплекса планирует создать резервный прудок, на случай, если Водоканал откажет в возможности изъятия воды.

По итогу слушаний четыре голоса «за» и пять «против».

Напомним, что Правительство Свердловской области выделило 146,5 млн рублей на проектирование электросетей и горнолыжные трассы туристического кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле.

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