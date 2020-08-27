На Урале на «свидетелей Иеговы» завели уголовное дело из-за воспитания «по Евангелию»

В начале 2020 года Карпинским городским судом семья верующих была признана в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности религиозной организации, запрещенной судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности»). Они были приговорены к условным срокам. Позднее облсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Согласно материалам дела, мужчина и мать с дочерью проповедовали свое учение среди жителей города. По мнению следователей, обвиняемые распространяли информацию, печатные и иные материалы с целью пропаганды идей превосходства одних групп людей над другими, возбуждения религиозной розни, пропаганды исключительности.