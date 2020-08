На Урале на «свидетелей Иеговы» завели уголовное дело из-за воспитания «по Евангелию»

Следователь следственного отдела СКР по Краснотурьинску возбудил уголовное дело в отношении «свидетеля Иеговы» Светланы Заляевой и ее супруга Руслана, за то, что супруги воспитывают своих детей 12 и 16 лет «в соответствии с евангельскими ценностями», сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».

Дело расследуется по части 4 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу»). На сайте также сказано, что в отношении супругов возбуждены еще два уголовных дела по части 1.1 и части 2 статьи 282.2 УК РФ («Вовлечение и участие в деятельности экстремистской организации»). По данным организации, пока они проходят по делам как подозреваемые. В начале 2020 года Карпинским городским судом семья верующих была признана в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности религиозной организации, запрещенной судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности»). Они были приговорены к условным срокам. Позднее облсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Согласно материалам дела, мужчина и мать с дочерью проповедовали свое учение среди жителей города. По мнению следователей, обвиняемые распространяли информацию, печатные и иные материалы с целью пропаганды идей превосходства одних групп людей над другими, возбуждения религиозной розни, пропаганды исключительности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter