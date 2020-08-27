На Урале спасшийся после четырех дней в лесу Дима Песков пошел в школу

Дима Песков потерялся в лесу в июне 2017 года в четырехлетнем возрасте. Они с папой отправились в лес на берегу Рефтинского водохранилища, до палатки, в которой находилась мама было всего несколько метров. Однако Дима до нее не дошел и заблудился.