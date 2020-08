На Урале спасшийся после четырех дней в лесу Дима Песков пошел в школу

В этом году Диме Пескову из Красноуральска, который три года назад потерялся в лесу исполнилось семь лет и он идет в первый класс, сообщает E1.

По словам родителей, они собирают сына в школу в хлопотах, так как волнуются, отправляют в школу первого ребенка. Дима к учебе готов, умеет читать и писать, однако его настроение по отношению к школе переменчивое. Дима Песков потерялся в лесу в июне 2017 года в четырехлетнем возрасте. Они с папой отправились в лес на берегу Рефтинского водохранилища, до палатки, в которой находилась мама было всего несколько метров. Однако Дима до нее не дошел и заблудился. Четыре дня круглые сутки поисковые отряды прочесывали лес, многие не надеялись найти его в живых. Но 14 июня волонтер Павел Карпенко все-таки нашел Диму, это было настоящим чудом. Напомним, что 24 августа в деревне Волчевка 70-летний Фадеев Юрий Николаевич, который ушел в лес и не вернулся. Его активно ищут спасатели. Под Нижним Тагилом в лесу два дня ищут пропавшего 70-летнего грибника

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter