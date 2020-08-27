Патроны в воде и эвакуация. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Патроны в воде и эвакуация. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:32ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила за 27 августа.

Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства на территории Верхнего Прудка. Возле него расположена база отдыха НТМК, где находится стрельбище. При проверке обнаружилось, что в воду попадают использованные мишени, патроны и контейнеры от них. Также надзорное ведомство нашло нарушения в заполнении документации по обращению с отходами. В адрес операционного директора АО ЕВРАЗ-НТМК вынесено представление об устранении нарушений. В отношении юрлица и ответственных должностных лиц составлены административные протоколы.

Правительство региона выделило дополнительные средства на ремонт дорог в Нижнем Тагиле. Работы пройдут в рамках нацпроекта БКАД.

В 2022 году в Нижнем Тагиле появится мусороперерабатывающий комплекс. Вчера прошло заседание рабочей группы по реализации реформы обращения с ТКО. АО «Облкоммунэнерго» опубликовало техническое резюме комплекса. Тагильчане могут изучить его и внести свои предложения и замечания. После этого будет опубликовано техзадание, к которому также можно будет дать свои комментарии.

Сегодня в шахте «Южная-2», принадлежащей тагильскому ВГОКу, произошло задымление, из-за аномальной температуры оттуда эвакуировали 175 шахтеров. Задымление оперативно устранили, однако инцидент привлек внимание прокуратуры — организована проверка соблюдения требований об охране труда и трудовых прав рабочих.

В Нижнем Тагиле немало трудовых династий. TagilCity.ru рассказало о четырех семьях, в которых любовь к профессии предавалась из поколения в поколение. Героями стали педагоги, врачи, железнодорожники и музыканты.

Для детей-сирот в Нижнем Тагиле приобретут 12 квартир. На данный момент объявлен конкурс по выбору исполнителя контракта. Общая стоимость всех квартир составляет 14,8 миллиона рублей. Жилье должно соответствовать определённым требованиям. Потенциальные исполнители могут подать заявки до 9 сентября.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
итогиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы