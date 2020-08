Климатическая норма воздуха до конца августа в Нижнем Тагиле будет выше нормы на 4-5 градусов, сообщают ИА «Все Новости» со ссылкой на главного синоптика гидрометцентра Свердловской области Галина Шепоренко.

По её словам, воздух прогреется до 27 градусов тепла, будет сухо. Теплый фронт движется с юга. До конца августа ночные температуры воздуха будут +10-13 градусов, а дневные +24-27. 1 сентября синоптики прогнозируют +24 градуса и небольшой дождь. Напомним, что в начале августа на Урале прошли аномальные дожди.

