В Екатеринбурге похищение девушки мужчиной на BMW оказалось семейной ссорой

В Екатеринбурге похищение девушки мужчиной на BMW оказалось семейной ссорой

Сегодня, 09:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге накануне вечером молодой человек похитил девушку. В результате расследования стало известно, что пара является супругами и между ними произошла ссора, сообщает Е1.

Свидетели восприняли этот инцидент за похищение. Они видели как девушка выбежала из машины, а мужчина догнал её и возвратил в транспортное средство.

По данному происшествию полицейскими был проведен опрос свидетелей.

Оказалось, что на самом деле фигуранты являются супругами. Причиной происшествия стала обыкновенная бытовая ссора. Супруги 31 и 28 лет женаты около года, однако за это время у них постоянно случались разногласия. Об этом они сами рассказали сотрудникам полиции, когда прибыли по требованию в дежурную часть. Ранее мужчина был дважды осужден.

От разбирательства данного дела супруги отказались, однако проверка все равно будет продолжена.

Напомним, что в июле 2020 года в Екатеринбурге трое молодых людей в шутку похитили подругу, что привело к мобилизации всех полицейских города.

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Екатеринбург
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