В Екатеринбурге похищение девушки мужчиной на BMW оказалось семейной ссорой

В Екатеринбурге накануне вечером молодой человек похитил девушку. В результате расследования стало известно, что пара является супругами и между ними произошла ссора, сообщает Е1.

Свидетели восприняли этот инцидент за похищение. Они видели как девушка выбежала из машины, а мужчина догнал её и возвратил в транспортное средство. По данному происшествию полицейскими был проведен опрос свидетелей. Оказалось, что на самом деле фигуранты являются супругами. Причиной происшествия стала обыкновенная бытовая ссора. Супруги 31 и 28 лет женаты около года, однако за это время у них постоянно случались разногласия. Об этом они сами рассказали сотрудникам полиции, когда прибыли по требованию в дежурную часть. Ранее мужчина был дважды осужден. От разбирательства данного дела супруги отказались, однако проверка все равно будет продолжена. Напомним, что в июле 2020 года в Екатеринбурге трое молодых людей в шутку похитили подругу, что привело к мобилизации всех полицейских города. В Екатеринбурге розыгрыш с похищением привел к мобилизации всей городской полиции

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