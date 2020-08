В екатеринбургском аэропорту Кольцово художники провели пленэр

Вчера в аэропорту Кольцово екатеринбургские художники устроили авиапленэр, сообщает ОТВ.

По словам директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Клименских, мероприятие проводится во второй раз. В этом году присутствовали десять художников из художественных студий Свердловской области. Как отмечают художники, сложность в пленэре заключается в меняющейся освещенности, а также сильном ветре, из-за которого очень быстро сохнут краски. Готовые картины будут размещены в соцсетях, а также в помещениях самого аэропорта. Напомним, что накануне жители Екатеринбурга были напуганы воздушной военной техникой, которая кружила над городом и стреляла по наземным целям в рамках форума «Армия-2020». Жителей Екатеринбурга напугали кружившие над городом военные самолёты

Related news: Жителей Екатеринбурга напугали кружившие над городом военные самолёты

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter