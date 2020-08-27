В Крыму художники разрисовали новую трассу «Таврида»

В Крыму художники разрисовали новую трассу «Таврида»

Сегодня, 21:58Общество
В четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин открыл крымскую трассу «Таврида». Молодые профессиональные художники создали два первых арт-объекта в рамках проекта «Таврида-АРТ».

До 6 сентября на трассе появятся еще два арт-объекта. Реализацией проекта занимается арт-кластер «Таврида» при поддержке Минтранса РФ и Федерального дорожного агентства «Росавтодор». Об этом пишет rostovgazeta.ru.

За несколько фестивальных сезонов художники разукрасят 40 пар опор путепроводов и 14 подпорных стен, которые тянутся вдоль трассы. Благодаря их творчеству удастся улучшить навигацию на трассе «Таврида», облегчить визуальное восприятие монотонной дороги и украсить однообразные бетонные конструкции.

А пока художники создали стрит-арт-объекты только в двух местах трассы «Таврида». Во вторник, 25 августа, авторы дорисовали балерину, олицетворяющую грацию, легкость и внутреннюю силу. В тот же день была закончена работа над девушкой-природой, в изображении которой использовались крымские узоры.

По словам участника стрит-арт-фестиваля и лидера команды художников Desarte365 Александра Милицына, арт-кластер «Таврида» поможет команде показать свое творчество максимальному количеству людей – рисунки увидит много автомобилистов, поскольку трасса соединит половину Крыма. Эти художники и арт-кластер «Таврида» создали в аэропорту Симферополя арт-объект, посвященный русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

Из-за распространения коронавируса в работе над объектами принимали участие только российские художники, однако в следующем году планируется привлечь зарубежных авторов.

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