В Крыму художники разрисовали новую трассу «Таврида»

А пока художники создали стрит-арт-объекты только в двух местах трассы «Таврида». Во вторник, 25 августа, авторы дорисовали балерину, олицетворяющую грацию, легкость и внутреннюю силу. В тот же день была закончена работа над девушкой-природой, в изображении которой использовались крымские узоры.