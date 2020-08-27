В Нижнем Тагиле изъяли 297 коробок «фунфыриков»

В Нижнем Тагиле изъяли 297 коробок «фунфыриков»

Сегодня, 20:45ОбществоФото: сайт проекта «Народный контроль»
В Нижнем Тагиле полицейские изъяли 297 коробок с флаконами со спиртосодержащей жидкостью. Спецоперацию провели совместно с активистами проекта «Народный контроль» на улице Индустриальной, сообщается на сайте проекта.

Как рассказал руководитель проекта Дмитрий Чукреев, сначала активисты и полицейские проверили две торговые точки, затем удалось найти склад, который располагался на улице Индустриальной. Оттуда спирт попадал на прилавки киосков и магазинов.

По словам Чукреева, удалось провести проверочную закупку спиртосодержащей жидкости на сумму 2200 рублей. Со склада изъяли 297 коробок с 14 850 флаконами. Склад арендовал бизнесмен, который говорил, что во флаконах находится антисептик. В отношении него организована проверка.

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Нижний Тагил
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