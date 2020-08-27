В Нижнем Тагиле в школе № 85 строители приступили к чистовой отделке

В рамках капремонта здания улучшили системы освещения и вентиляции. Строители приступили к поклейке и покраске обоев, облицовке стен плиткой. В здании установили окна по новым стандартам — с фрамугами.
В каждом классе свой дизайн. Цвета в интерьере подобраны в зависимости от возраста детей — чем старше, тем темнее цвета. В классах планируют установить обычные и интерактивные доски. В переходе между основным зданием и столовой укрепили фундамент, прорубили окна.
Школа 1955 года постройки была в плохом состоянии, капитальных ремонтов никогда не проводили, рассказала директор учебного заведения Яна Поддубная.
В следующем году в планах отремонтировать школы № 23 и 24. По словам мэра Владислава Пинаева, проекты подготовлены, они прошли государственную экспертизу, поэтому приступить к их реализации можно будет сразу, как поступят средства.