В Нижнем Тагиле в школе № 85 строители приступили к чистовой отделке

В каждом классе свой дизайн. Цвета в интерьере подобраны в зависимости от возраста детей — чем старше, тем темнее цвета. В классах планируют установить обычные и интерактивные доски. В переходе между основным зданием и столовой укрепили фундамент, прорубили окна.