Замгубернатора Свердловской области рассказал об открытии детских садов

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе не планируют открывать на 100% детские сады. Об этом Креков заявил во время брифинга по итогам заседания коронавирусного штаба.

По словам вице-губернатора, сентябрь — это опасный месяц для возобновления работы школ. Также он отметил, что многие свердловчане ждут открытия детских садов, но пока это сделать невозможно. Креков предположил, что садики могут открыться с середины сентября. В ходе брифинга 25 августа Креков заявлял, что власти планируют открыть садики в ближайшее время. Действующий режим ограничений в регионе был продлен до 31 августа. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, самоизоляцию должны соблюдать люди старше 65 лет.

