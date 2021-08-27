Дегтярев добился снижения тарифов на электроэнергию для компаний и организаций

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о предстоящем снижении тарифов на электроэнергию в ряде районов края. Оно затронет более 200 бюджетных структур и 360 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее Дегтярев обратился к Михаилу Мишустину с просьбой включить несколько районов Хабаровского края в перечень территорий, на которые распространяются выравнивающие энерготарифы. Речь идет о районах, не связанных с единой энергосистемой, пишет transsibinfo.com. Поступила информация, что в федеральное законодательство уже внесены необходимые изменения. Уже с начала следующего года в Хабаровском крае начнет действовать механизм доведения тарифов на электроэнергию до базовых уровней. Отмечается, что в среднем тариф в этих районах снизится в 5 раз, в некоторых из них снижение будет пятнадцатикратным. Базовый (среднероссийский) тариф на электрическую энергию прогнозируется на 2022 год на уровне 6 руб./кВтч. По словам Дегтярева, снижение тарифов коснется более чем 10 районов. «Это Николаевский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Ульчский, Комсомольский, Вяземский. Хабаровский, Ванинский, Верхнебуреинский, Нанайский, им. П. Осипенко и им. Лазо районы. Это территории, где электричество подается по децентрализованной схеме», — отметил Михаил Дегтярев. Аналитики считают, что снижение тарифа на электроэнергию позволит работающим в сфере среднего и малого бизнеса экономить серьезные суммы. Это должно привести к уменьшению стоимости товаров и услуг. Также сообщается, что в текущем году впервые был снижен предельный тариф на тепловую энергию для жителей районов, не относящихся к Крайнему Северу. Под снижение попали поселения, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение. Уже в августе 2021 года примерно 140 000 жителей Хабаровского края получили платежки с уменьшенными суммами за отопление и горячее водоснабжение.

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