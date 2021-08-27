Дело о растрате возбуждено в отношении бухгалтера из Екатеринбурга спустя три года

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Ушаков, который представляет интересы директора компании. По его словам, дело возбуждено по статье растрата. Ранее в заведении дела отказывали свыше десяти раз. Теперь органы предварительного следствия будут устанавливать местонахождение денежных средств и привлекать к ответственности виновных, сообщает Е1.
Напомним, первое время женщина переводила на свою карту по пять тысяч рублей, но потом суммы стали значительно больше. Она сыграла свадьбу за несколько миллионов рублей, а потом внесла первоначальный взнос за новый дом.