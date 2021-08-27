Дело о растрате возбуждено в отношении бухгалтера из Екатеринбурга спустя три года

Дело о растрате возбуждено в отношении бухгалтера из Екатеринбурга спустя три года
Дело о растрате возбуждено в отношении бухгалтера из Екатеринбурга спустя три года
Вчера, 22:46ОбществоФото: 1MI
В отношении жительницы Екатеринбурга, которая работала бухгалтером в компании «УралЭнергоКабель» и вывела более 10 миллионов рублей, спустя три года возбудили уголовное дело.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Ушаков, который представляет интересы директора компании. По его словам, дело возбуждено по статье растрата. Ранее в заведении дела отказывали свыше десяти раз. Теперь органы предварительного следствия будут устанавливать местонахождение денежных средств и привлекать к ответственности виновных, сообщает Е1.

Напомним, первое время женщина переводила на свою карту по пять тысяч рублей, но потом суммы стали значительно больше. Она сыграла свадьбу за несколько миллионов рублей, а потом внесла первоначальный взнос за новый дом.

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Екатеринбург
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