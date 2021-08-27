Двум бросившим гранату в сотрудников ОМОН на митинге екатеринбуржцам вынесен приговор

Двум екатеринбуржцам суд назначил наказание в виде 10 и 8 месяцев в колонии-поселении по уголовному делу о брошенных в силовиков гранате и дымовой шашке во время митинга 23 января.

Мужчины признаны виновными в применении насилия в отношении представителей властей, а также хулиганстве. Однако последнее обвинение суд снял, пишет Znak. По версии следствия, в день несанкционированного митинга 23 января 2021 года сужденные встретились около одного из домов Екатеринбурге. Один передал другому пиротехническую страйкбольную гранату РГД-5 и оставил при себе дымовую шашку РДГ-Б. На мероприятие молодые люди приехали втроем. Третьим был свидетель. В ходе несанкционированного митинга мужчины использовали боеприпасы, бросив их в бойцов ОМОНа возле сквера у Театра драмы. Следствие считает, что молодые люди сделали это для отвлечения внимания силовиков от постасовки с другими гражданами. В качестве доказательства по делу приобщена видеозапись. Потерпевшие прапорщики ОМОНа заявили, что испытали физическую боль. У них першило горло, болели глаза и голова. После произошедшего их вывели из строя. Оба молодых человека признали вину, принесли извинения и раскаялись. Суд счел это как смягчающее обстоятельство.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter