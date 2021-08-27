Двум бросившим гранату в сотрудников ОМОН на митинге екатеринбуржцам вынесен приговор

Двум бросившим гранату в сотрудников ОМОН на митинге екатеринбуржцам вынесен приговор
Двум бросившим гранату в сотрудников ОМОН на митинге екатеринбуржцам вынесен приговор
Сегодня, 12:26ОбществоФото: 1MI
Двум екатеринбуржцам суд назначил наказание в виде 10 и 8 месяцев в колонии-поселении по уголовному делу о брошенных в силовиков гранате и дымовой шашке во время митинга 23 января.

Мужчины признаны виновными в применении насилия в отношении представителей властей, а также хулиганстве. Однако последнее обвинение суд снял, пишет Znak.

По версии следствия, в день несанкционированного митинга 23 января 2021 года сужденные встретились около одного из домов Екатеринбурге. Один передал другому пиротехническую страйкбольную гранату РГД-5 и оставил при себе дымовую шашку РДГ-Б. На мероприятие молодые люди приехали втроем. Третьим был свидетель.

В ходе несанкционированного митинга мужчины использовали боеприпасы, бросив их в бойцов ОМОНа возле сквера у Театра драмы.

Следствие считает, что молодые люди сделали это для отвлечения внимания силовиков от постасовки с другими гражданами. В качестве доказательства по делу приобщена видеозапись.

Потерпевшие прапорщики ОМОНа заявили, что испытали физическую боль. У них першило горло, болели глаза и голова. После произошедшего их вывели из строя.

Оба молодых человека признали вину, принесли извинения и раскаялись. Суд счел это как смягчающее обстоятельство.

Сюжеты:
Екатеринбург
судприговоромонЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы