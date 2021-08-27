Информацию о задержании поджигателей леса под Ревдой опровергли в полиции

Данные о том, что ночью на 27 августа в Ревде были задержаны четыре человека по подозрению в поджоге леса появилась в чатах волонтеров, задействованных на тушении пожара в Волчихе. Участники беседы предположили, что их передали в СКР по Свердловской области.