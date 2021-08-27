Информацию о задержании поджигателей леса под Ревдой опровергли в полиции

Информацию о задержании поджигателей леса под Ревдой опровергли в полиции
Информацию о задержании поджигателей леса под Ревдой опровергли в полиции
Сегодня, 11:48ОбществоФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Информацию о задержании четверых поджигателей леса под Ревдой опровергли в свердловском полицейском главке.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, данные не соответствуют действительности, пишет ЕАН.

Данные о том, что ночью на 27 августа в Ревде были задержаны четыре человека по подозрению в поджоге леса появилась в чатах волонтеров, задействованных на тушении пожара в Волчихе. Участники беседы предположили, что их передали в СКР по Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области на данный момент полыхает 60 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составляет более 6,5 тысячи гектаров.

Материалы по теме:
происшествиеполициялесной пожарРевда
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы