Избиение лопатой на кладбище и приговор за гранату. Итоги дня в Свердловской области

Знакомые рассказали о подробностях жизни 40-летнего Виталия Бережного, который изнасиловал и убил в Тюмени 9-летнюю Настю Муравьеву. По словам соседей по пансионату, где он убил девочку, Бережной снимал квартиру и был необщительным. Одна из знакомых сообщила, что он был в разводе и жил с девушкой. При этом она отметила, что он относился к сожительнице очень хорошо. Подозреваемый работал сборщиком мебели на предприятии неподалеку от дома. Коллеги отзываются о нем, как об общительном и жизнерадостном мужчине, однако один из них отметил, что после убийства Бережной стал вести себя более нагло и уверенно.
Бросившим гранату и дымовую шашку в ОМОН двум жителям Екатеринбурга на митинге 23 января вынесен приговор. Они получили 8 и 10 месяцев колонии-поселения. По версии следствия, в день несанкционированного митинга мужчины приехали на мероприятие с боеприпасами и бросили их в сотрудников ОМОН. Последние заявили, что от этого у них першило горло, болели глаза и голова.
В день годовщины смерти жены многодетный вдовец Сергей Максимов поехал со своей матерью на кладбище. У могилы у тагильчанина произошел конфликт с сестрами умершей супруги. Ранее женщины добились того, чтобы у Максимова забрали детей, так как в квартире был беспорядок. По словам тагильчанина, одна из сестер, Лариса Дегтева, ударила его мать черенком лопаты, после чего медики диагностировали у пенсионерки сотрясение головного мозга. Максимовы подали заявление в полицию о побоях.
Избитая сиделкой 95-летняя бабушка скончалась в Екатеринбурге. В начале августа родственники пенсионерки заявили в полицию об избиениях. Родные отмечают, что бабушка была в здравом уме, а ранее претензий к сиделкам не было.