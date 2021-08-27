Как удалить дождевые и талые воды с частного участка

Современные стандарты строительства обязательно подразумевают наличие сбора и отвода дождевой и талой воды при инженерном оснащении любых объектов.
Основная функция системы поверхностного водоотведения – защита фундаментного основания здания и придомового покрытия от воздействия дождевых и талых вод. Это в итоге защитит их от разрушающего воздействия осадков и увеличит срок эксплуатации. Если сэкономить на обустройстве системы поверхностного водоотвода или вовсе ее не сделать, то частота ремонта прилегающей к дому территории и самого дома увеличится в разы. Будут постоянно возникать дополнительные траты. Это связано с тем, что без инженерной водоотводящей сети брусчатка, асфальтовые дорожки, бетонные плиты поддадутся разрушительной силе воды очень быстро. Также велика вероятность подтопления фундамента дома, что в дальнейшем потребует дополнительной гидроизоляции.
Проектированию поверхностных систем отведения вод уделяют большое внимание. На этом этапе необходимо учесть:
Для частного строительства при выполнении поверхностного дренажа в отличие от промышленного допускается альтернативная замена стандартных элементов. Основные доводы в пользу того или иного вида системы водоотвода – тип предполагаемой нагрузки и объемы отводимой воды с территории.
По принципу работы водоотводы делятся на линейные и точечные.
Часто практикуется их совместное применение в составе одной системы в дополнение друг к другу. Дождеприемные лотки принимают воду с поверхностей на всем протяжении и сбрасывают ее в канализацию. Когда нет возможности отвести воду дренажами и на участке вертикальная планировка, точечный водоотвод принимает ее на локальном уровне, то есть на месте сброса. Еще одна из его функций – выполнение роли ревизионного колодца при сбросе дождевых и талых вод, поступающих в приемник по трубам дренажа. В некоторых случаях он также играет роль пескоуловителя.
Обязательное условие правильного функционирования водоотводных лотков – установка под уклоном, достаточным для движения воды самотеком.
Лотки и другие элементы водоотводных систем выполняются:
Здесь категории А соответствует 1,5 т, а категории F – 90 т.
Бетонные лотки дешевле, чем полимербетонные, которые устойчивы к агрессивным средам, влагостойкие и морозостойкие. Также полимербетон легче бетонных аналогов. Пластиковый вариант лотков удобен при транспортировке и небольших нагрузках. Он дешевле, чем бетонный и полимербетонный варианты.
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