Как удалить дождевые и талые воды с частного участка

Часто практикуется их совместное применение в составе одной системы в дополнение друг к другу. Дождеприемные лотки принимают воду с поверхностей на всем протяжении и сбрасывают ее в канализацию. Когда нет возможности отвести воду дренажами и на участке вертикальная планировка, точечный водоотвод принимает ее на локальном уровне, то есть на месте сброса. Еще одна из его функций – выполнение роли ревизионного колодца при сбросе дождевых и талых вод, поступающих в приемник по трубам дренажа. В некоторых случаях он также играет роль пескоуловителя.